Salon du livre de Toronto: c’est cette semaine!

Le Salon du livre de Toronto ouvre ses portes ce jeudi 27 février, au campus de l’Université de l’Ontario français au 9 rue Lower Jarvis.

Pendant quatre jours, les visiteurs pourront bouquiner et acheter des livres aux tables des éditeurs participants, ainsi qu’assister à des conférences, tables rondes, ateliers et spectacles mettant en vedette des romanciers, poètes et essayistes de toute la francophonie. L’entrée est gratuite!

Cette 32e édition, qui a pour thème Inclusion, est placée sous la présidence d’honneur de la journaliste et écrivaine québécoise d’origine algérienne Djemila Benhabib, qui milite notamment pour la laïcité.

Ce sera le premier Salon de la nouvelle directrice générale Eunice Boué, recrutée l’an dernier par l’équipe du président Valery Vlad.

Comme chaque année, l’événement attirera des élèves de plusieurs écoles françaises et d’immersion de la région, principalement jeudi et vendredi, ainsi que des professionnels des bibliothèques scolaires.