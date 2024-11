Le Salon du livre de Toronto lance son club de lecture

Et de persister: «Inclusif c’est vraiment dans le sens où on va aller chercher des communautés auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense à la lecture, mais qui pourtant portent beaucoup d’intérêt à la littérature. In fine, on va créer un espace où seul l’amour des mots prime.»

La francophonie pour faire la différence

Il faut dire qu’entre nouvelles directrices on se comprend! En effet, la nomination de la nouvelle directrice générale de l’Hôtel Victoria, Émeline Boul, tombe à point nommé pour les ambitions d’Eunice Boué.

Si le lancement du CLIN a pu se faire dans cet établissement, c’est en grande partie grâce à sa nouvelle cheffe dont la francophonie semble tenir de la passion.

«J’ai repris la direction de l’hôtel en juillet dernier. Je me suis toujours dit que le jour où j’arriverais à un tel poste, je ferais la différence. Donc maintenant que j’y suis, je n’ai pas d’excuse. J’ai donc pensé d’abord à faire quelque chose avec la communauté francophone à laquelle j’appartiens.»

Joignant l’acte à la parole, l’hôtel accueille d’ores déjà tous les deux mercredis un groupe qui permet aux francophones qui viennent d’arriver en ville de se rencontrer. De plus, un partenariat avec un groupe francophone qui fait du réseautage est également lancé.