Le «CLIN» d’œil du Salon du livre de Toronto à ses auteurs

«L’un des objectifs de ce club est d’être présent dans la communauté, ce qui veut dire qu’il ne s’agit pas là d’un club où on se connecte à l’écran pour dire que j’ai lu ceci ou cela… Le CLIN va se dérouler chaque mois en présentiel. Par exemple, on pourrait aller voir le Centre d’accueil Héritage et leur proposer de rassembler nos aînés à une date précise parce que le CLIN a choisi ce lieu pour sa session mensuelle.»

Mettre les auteurs franco-ontariens en valeur

L’autre objectif de ce club réside dans la mise en lumière des auteurs franco-ontariens, bien souvent méconnus de leur public.

«Vous êtes vous-même auteur, j’ai parlé de vous à deux Franco-Ontariennes ce matin même, et elles ne vous connaissent pas, et ça, ça me rend triste, car combien êtes vous à écrire et à promouvoir la littérature franco-ontarienne, pourtant les Ontariens ne vous connaissent pas. Le CLIN sera une façon de réparer cette injustice en mettant en valeur nos auteurs», souligne Eunice Boué.

Les auteurs en ont bien besoin

Si l’initiative semble accueillie à bras ouverts par les éditeurs, elle l’est encore plus par les auteurs. Et pour cause, vivre de sa plume pour un auteur franco-ontarien relève du parcours du combattant, voire du parcours impossible.

«Très peu, sinon aucun auteur franco-ontarien, à ma connaissance, ne parvient à vivre seulement de son art. Cela reste extrêmement difficile et exige souvent de combiner plusieurs sources de revenus et de soutien comme un travail à plein temps, des ateliers d’écriture, des conférences, des résidences d’auteur, ou encore des collaborations avec des institutions éducatives et culturelles», avoue Gabriel Osson.