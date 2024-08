Formation à l’engagement au Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques

Sous le signe de la diversité

Côté torontois, c’est de participantes dont il faut parler. En effet, trois jeunes femmes ont été retenues en provenance de la ville reine. Il s’agit d’Eunice Boué, entrepreuneure et fraîchement nommée directrice générale du Salon du livre de Toronto, de Sandhya Mylabathula, vice-présidente du Canadian Youth for French (Ontario) et de Geneviève Stacey, étudiante au Collège universitaire Glendon et artiste indépendante.

«Avec toutes ces nationalités, ce forum est véritablement le symbole de la diversité et de l’inclusion. Plus que ça, je qualifierais cette expérience transformative», témoigne la première.

Et la seconde d’ajouter: «La diversité ici est vraiment incroyable. Cela veut dire que je peux apprendre des autres et leur partager mon expérience aussi. Cette formation nous donne des outils pour faire rayonner la francophonie dans sa diversité. C’est sûr qu’elle va m’être très utile dans mon engagement pour la francophonie, mais aussi pour ma vie quotidienne.»

La French Connection

Autre aspect du forum qui fait l’unanimité chez les trois participantes c’est son pan relationnel pouvant mener à des collaborations à l’avenir.

«Les jeunes qui participent à ce forum sont vraiment engagés dans leurs régions respectives, ce qui fait que les rencontres qu’ils font peuvent également aboutir à des initiatives concrètes. J’ai vu beaucoup de gens parler de projets qu’ils pourront faire ensemble prochainement», rapporte Geneviève Stacey.