La jeunesse francophone s’investit dans la vie civique et politique

Motivatrice

Si des modèles ont permis au Franco-Prince-Édouardien d’ouvrir les yeux, Blanche Monabeka souhaite être un jour une inspiration pour les jeunes, les motiver et les influencer à s’investir dans la communauté.

Pour encourager les jeunes à s’engager, Jérémie Buote leur conseille d’avoir confiance en eux, de se dépasser et de profiter des opportunités qui se présentent.

Le jeune Franco-Prince-Édouardien reste optimiste quant à l’avenir de l’engagement de la jeunesse dans les communautés. Selon lui, les adolescents et les jeunes adultes ne cherchent que ça.

Apporter du changement

La francophonie n’a pas besoin d’être leur seul cheval de bataille non plus. Les jeunes qui s’engagent le font parfois pour plus d’une cause, comme en témoignent les parcours d’Anaïs Rezaigue et de Blanche Monabeka.

Cette dernière raconte que dès l’école élémentaire, elle s’indignait devant les injustices. Encore enfant, la Franco-Britanno-Colombienne a été la première à commencer une pétition face à certains problèmes à l’école, raconte-t-elle.