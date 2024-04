La Louisiane s’épanouit en français

Financement public

Le budget du CODOFIL fait partie du budget du ministère de la Culture, des loisirs et du tourisme de la Louisiane et les bourses d’études pour se perfectionner en français à l’étranger sont financées grâce à La Fondation Louisiane.

Une présence appréciée

À chaque année, le Salon du livre de Toronto accueille écrivains, éditeurs, artistes et professeurs en provenance des principales communautés francophones d’Amérique.

Selon le président du Salon, Valéry Vlad, la présence louisianaise est toujours bien appréciée.

Il se dit fier d’avoir accueilli lors de la 31e édition du Salon, tenue les 1er, 2 et 3 mars dernier dans les locaux de l’Université de l’Ontario français, le poète et auteur-compositeur-interprète louisianais, Zachary Richard et le professeur et folkloriste Barry Jean Ancelet (né le 25 juin 1951 à Pointe-à-l’Église, en Louisiane).

Leur causerie sur l’histoire de la littérature francophone en Louisiane. Zachary Richard y a lancé son premier roman, Les Rafales du carême, publié aux Éditions Libre Expression.