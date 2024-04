Des jeunes pas dans leur assiette

En revanche, certains anorexiques, au lieu d’une confrontation directe avec les parents, se rebellent secrètement en jouant avec leur nourriture tout en feignant de la manger, par exemple.

Les tristes conséquences

Les conséquences de l’anorexie peuvent être tragiques. La maladie peut entraîner une fonte musculaire, de l’ostéoporose, une déshydratation, des troubles digestifs, une aménorrhée (absence de règles) chez les filles et les femmes, de la frilosité et du lanugo (un fin duvet qui couvre tout le corps), de l’alopécie (perte des cheveux), des arythmies cardiaques, comme la bradycardie, un dysfonctionnement ou une défaillance des organes vitaux, comme le cœur, les reins ou les yeux.

La léthargie et la fatigue sont très fréquentes et l’estime de soi est faible. Le sujet peut éprouver de la dépression, de l’anxiété et de l’irritabilité. Des distorsions cognitives et des problèmes de concentration peuvent se manifester. La personne peut finir par s’isoler et éprouver des dysfonctions somatiques et/ou sexuelles, dont une possible difficulté à avoir des enfants ultérieurement.

Comme dans le cas d’autres dépendances, de nombreux anorexiques, et parfois des membres de leur famille, sont en état de déni et l’aide d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé est souvent la seule façon pour le ou la malade et sa famille de s’en sortir. Sans cette intervention, le sujet a moins de chances de rompre le cercle vicieux dans lequel il est pris.

Y a-t-il des solutions?

Aujourd’hui, le traitement de l’anorexie consiste en une approche globale qui comprend une thérapie cognitive individuelle, une thérapie familiale, une modification du comportement et une réhabilitation nutritionnelle.