Difficile d’avoir accès à des soins contre les troubles alimentaires

Manque de ressources

Shaleen Jones, directrice générale de l’organisme Eating Disorders Nova Scotia, déplore elle aussi le sous-financement chronique du système de santé.

«Les ressources sont dispersées et n’ont pas été adaptées à la gravité et à l’ampleur des besoins, dit-elle. Généralement, les ressources se concentrent dans les zones urbaines. Si vous vivez dans une grande ville et si vous avez de l’argent, vous avez beaucoup plus d’options que quelqu’un qui n’a pas de moyens financiers.»

Au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, il n’existe aucun programme financé publiquement qui est spécialisé dans les troubles de l’alimentation.

«Les patients très malades sont soit hospitalisés dans un lit de psychiatrie générale, ou alors la province paie leur transfert vers une autre province où il y a un lit de soins spécialisés», rapporte Aryel Maharaj.

L’attente aggrave le problème

Selon lui, dans l’ensemble du pays, il faut attendre entre 6 mois et 2 ans pour obtenir des soins publics contre les troubles de l’alimentation. «Dans tout le pays, des personnes sont mortes pendant qu’elles étaient sur la liste d’attente.»