Santé mentale: les filles au centre d’un rapport fédéral

Les peuples autochtones n’échappent pas non plus à la pénurie de services. Pour cette raison, le rapport leur accorde une importance particulière dans presque toutes ses recommandations. Il faut dire que les taux de troubles mentaux et de suicide chez les jeunes autochtones demeurent inquiétants.

Isolation sociale et linguistique

Le rapport souligne également qu’il «existe très peu de services pour répondre» aux besoins des femmes immigrantes et réfugiées, qui se retrouvent parfois socialement et linguistiquement isolées.

Pourtant, Nour Enayeh, souligne que «l’accès à des soins de santé en français était la priorité pour [plusieurs] femmes» selon une étude menée par son organisme sur les besoins des femmes immigrantes francophones en situation minoritaire.

La présidente est d’avis que la langue fait partie de l’intersectionnalité. «On peut avoir des femmes ou des filles qui ont des problèmes de santé mentale, qui en plus sont racisées, en plus sont issues de l’immigration, qui ont des traumatismes reliés à l’immigration, en plus sont francophones, […] c’est tout interrelié.»