Comment contrer le déclin du vote chez les jeunes

La faible participation des jeunes adultes aux élections peut en partie s’expliquer par un manque d’information et un certain désintérêt. D’autres rappellent que les plateformes électorales et les discours politiques négligent souvent la nouvelle génération. Il y a pourtant plusieurs pistes de solutions à explorer.

Aux dernières élections fédérales, en 2021, 46,7% des personnes de 18 à 24 ans ont exercé leur droit de vote, selon Élections Canada, soit une baisse de 7,2% par rapport à 2019.

Le manque d’intérêt ne peut expliquer à lui seul ce déclin significatif de la participation déjà faible des jeunes adultes aux élections.

Simon Thériault, président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), pense au contraire que «les jeunes sont préoccupés par de nombreux sujets, comme l’éducation postsecondaire, les changements climatiques, l’avenir de notre planète, l’employabilité, les droits humains, la justice».

Le manque d’intérêt se trouve souvent de l’autre côté de l’équation.