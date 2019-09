Chez les jeunes Canadiens, l’engagement politique est plus fort que le vote

Les jeunes Canadiens votent moins que leurs aînés, mais ils parlent plus souvent de politique et défendent davantage de causes qu’eux, selon un récent rapport du Centre Samara pour la démocratie, un organisme sans but lucratif.

À l’élection fédérale de 2015, plus de la moitié des 18 à 24 ans ont voté. Bien que ce soit une amélioration par rapport à l’élection de 2011 (39%), ce groupe d’âge est encore celui qui vote le moins au pays, à égalité avec les 25 à 34 ans, selon les chiffres d’Élections Canada.

Devoir citoyen?

Tout le monde se demande pourquoi les jeunes votent moins, dit Adelina Petit-Vouriot, analyste des recherches chez Samara.

Des chercheurs en sciences politiques ont fourni plusieurs explications à ce sujet, notamment le manque d’intérêt des partis politiques pour les jeunes.

Ces derniers «ne voient pas le vote comme un devoir de citoyenneté ou, au moins, beaucoup moins que les autres générations».