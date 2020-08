Nouvelle tentative pour abaisser l’âge du vote à 16 ans

Elle estime que son projet pourrait contribuer à augmenter le taux de participation électorale des jeunes, considérablement plus faible que celui de l’ensemble de la population à l’heure actuelle.

En 2015, les électeurs âgés entre 18 et 24 ont voté dans une proportion de 57,1%, la plus élevée des deux dernières décennies pour ce groupe d’âge. Il s’agissait tout de même d’un écart de plus de 10 points de pourcentage avec le taux de participation général de 68,3%. Élections Canada n’a pas encore publié les estimations par groupe d’âge pour l’élection de 2019.

Une habitude à prendre

Selon la sénatrice, son projet permettrait aux jeunes de voter une première fois en bénéficiant d’un meilleur encadrement familial et scolaire, ce qui favorisait le développement de l’habitude d’exercer ce droit démocratique à long terme.

«Dans la pratique, nous savons que les personnes qui votent à leur première élection sont plus susceptibles de voter à l’avenir. Ce projet de loi permettra de prendre l’habitude de voter à un stade de la vie des jeunes où ils sont soutenus dans le système d’enseignement secondaire», soutient Mme McPhedran.

Les travaux d’Eva Zeglovits, professeure à l’Université de Vienne, viennent appuyer les propos de la sénatrice McPhedran. La professeure Zeglovits fait le constat que le taux de participation des électeurs âgés de 16 et 17 ans lors des élections autrichiennes est plus élevé que celui des autres personnes qui votent pour la première fois et qu’il est comparable à celui de l’ensemble de la population.