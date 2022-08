Jeunes ambassadeurs de la Francophonie: expérience «transformatrice»

Elle est animatrice du programme éducationnel BUCACY à l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS), dont l’objectif est d’apprendre «à nos enfants immigrants francophones âgés de 6 à 12 ans comment se comporter, comment prendre de bonnes décisions et comment bâtir des relations saines dans nos communautés».

Elle note que la communauté tente de grandir et d’élargir son offre de services, mais que les francophones de l’Alberta vivent encore «pas mal de défis».

«Je suis originaire du Congo. Quand je suis arrivée, il n’y avait que l’anglais autour de moi. J’ai même entendu une collègue dire que dans ce genre de situation, on se sent caché, on ne veut pas trop dire qu’on est francophone… On se sent un peu gêné, on ne sait pas à qui parler, on devient muet au milieu des gens et ça, ce n’est pas bon du tout», observe Alice Musele.

Ayant fréquenté une école d’immersion, elle s’est rendu compte que ses amis parlaient anglais durant les diners, et qu’elle-même ne parlait pas puisqu’elle n’était pas à l’aise dans cette langue. «À un moment, je me suis dit : “Attends, je suis dans une école qui enseigne le français, moi je connais le français, mais je ne parle pas, pourquoi? Pourquoi je dois aller chercher l’anglais coûte que coûte? Non, c’est à eux d’aller chercher le français, pas à moi d’aller chercher l’anglais!”»

Par la suite, elle a fait un baccalauréat bilingue au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Même si elle souligne que l’anglais est incontournable au quotidien, «en même temps on tient à cette francophonie, on veut vraiment que ça aille de l’avant parce que le français c’est un avantage!»