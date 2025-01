Le 32e Salon du livre de Toronto «plus utile que jamais»

Spectacles et littérature

Comme de coutume au Salon du livre de Toronto, les soirées-spectacles du vendredi et du samedi accueilleront, en plus d’une brochette d’auteurs et d’autrices, des musiciens, slameurs et humoristes.

Une nouvelle activité de «speed dating littéraire» permettra à des membres du public de rencontrer quatre auteurs en tête-à-tête.

À sa rencontre annuelle des responsables et usagers de bibliothèques scolaires, le Salon ajoute cette année une table ronde sur la censure de certains ouvrages, au nom du «politiquement correct» de gauche ou de droite.

Élèves et étudiants

Avec la coopération des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, de la Toronto French School et d’écoles d’immersion du TDSB, le Salon accueillera encore un grand nombre d’élèves de l’élémentaire et du secondaire qui participeront à divers ateliers et bouquineront chez les éditeurs participants.

Pour la deuxième année consécutive, douze étudiants du Collège Boréal, du campus Glendon de l’Université York et de l’UOF s’affronteront dans des tests de connaissances et d’écriture en vue de décrocher le «Prix jeune talent littéraire».