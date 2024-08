Coup de projecteur sur la communauté mauricienne de Toronto

Et d’ajouter: «En général, la communauté mauricienne s’est très bien intégrée à Toronto. Comme la plupart d’entre nous sont parfaitement bilingues en anglais et en français, il n’y a pas vraiment de barrière linguistique avec les habitants. La plupart d’entre nous sont travailleurs et essayent de tirer le meilleur parti des opportunités qui nous sont offertes ici.»

Un atout nommé bilinguisme

C’est justement ce bilinguisme qui constitue la clé pour cette intégration réussie, surtout s’agissant du marché du travail. En effet, en immigrant à Toronto, les Mauriciens apportent avec eux un bagage linguistique des plus riches, composé bien souvent de trois langues: le français, l’anglais et le créole.

Ce que confirme Yuri Curumthaully. «Le système éducatif à l’île Maurice est majoritairement en anglais, mais la langue française, avec le créole, est parlée couramment, que ça soit à la maison ou à la maison. Toronto représente une opportunité pour nous dans la mesure où on parle et on écrit l’anglais. On est ce qu’on appelle des bilingues qualifiés.»

Et ce n’est pas Élodie Casse, une jeune immigrante mauricienne débarquée il y a moins d’un an à Toronto qui dira le contraire. «Je suis arrivée en tant que résidente permanente, avec un visa d’Entrée express. Ce programme favorise l’arrivée de francophones bilingues qualifiés sur le territoire. J’ai postulé dans plusieurs villes, notamment Vancouver, Ottawa et Toronto, avant de décrocher un emploi permanent et à temps plein à Mississauga, en décembre dernier.»

Nouveaux arrivants, mêmes obstacles

Ceci écrit, bien que dotés de cet avantage linguistique de taille, une fois le sol canadien foulé, les nouveaux arrivants mauriciens, comme Élodie, font face aux mêmes problèmes que ceux rencontrés par les membres des autres communautés fraîchement arrivés. À leur tête, la fameuse expérience canadienne.