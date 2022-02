L’île Maurice et le griffonnage de Celia Pang à l’Alliance française

«J’ai voulu développer mon propre style, auquel j’ai incorporé mon lien avec la nature et l’île Maurice.»

Celia Pang dessine ainsi plusieurs objets et paysages dans un heureux mélange. En couleur ou noir et blanc, «on dessine sur le moment, en suivant le flot de nos pensées». Elle l’assure: «pour faire du doodling, il suffit d’une simple plume ou d’un crayon noir, et on peut dessiner ce qu’on veut.»

Dans cette première exposition, Celia Pang met à l’honneur ses «anecdotes» dessinées. «J’ai voulu regrouper des petites histoires de mon quotidien, qui peuvent être simples, inspirantes, abstraites, fun ou complètement loufoques.»

L’exposition est composée de nombreux tableaux, colorés ou en noir et blanc. Celia Pang y expérimente aussi une «chambre de griffonnage»: un cube à l’intérieur duquel elle dessine, devant les visiteurs. L’artiste a souhaité laisser le public s’exprimer en proposant un mur blanc et des crayons.