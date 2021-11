Réalité virtuelle et vie dans l’espace à l’Alliance française de Toronto samedi

Claudie Haigneré en conférence virtuelle à l’Alliance française de Toronto

Cosmonaute, docteure et femme politique française, Claudie Haigneré a été la première femme française à être allée dans l’espace. Elle donnera une conférence en ligne et en français sur l’installation durable de l’humain dans l’espace, ce samedi à 14h.

« Le retour sur la Lune est prévu pour 2024 avec la mission Artémis… Pour apprendre à y vivre, y travailler, y construire des habitats permanents: bases scientifiques, lieux de vie et de travail dans un environnement hostile. Et, dans une coopération à construire, au service de l’humanité tout entière.

Cette installation durable servira la recherche et nécessitera la mise au point de technologies innovantes, utiles aussi aux enjeux de notre planète Terre. On y imagine de potentielles activités économiques. Et elle est un indispensable préalable et un apprentissage pour envisager la poursuite de l’exploration habitée de l’espace lointain. »

L’astronaute évoquera également la préparation de la première mission habitée vers la planète Mars, aujourd’hui uniquement connue grâce aux sondes et véhicules automatiques. C’est pour elle l’occasion de partager avec le grand public cette « belle aventure humaine inspirante et exigeante ».

Première femme française dans l’espace

D’abord candidate astronaute au Centre national d’études spatiales, Claudie Haigneré s’est entraînée à la Cité des Étoiles russe à partir de 1992.