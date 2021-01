Un astronaute canadien autour de la Lune en 2023… ou plus tard

Mais pour se rendre jusqu’à la Lune, il faut une fusée beaucoup plus puissante que celles qui mettent en orbite des satellites.

Or, la nouvelle SLS, en préparation depuis 2011, a subi de multiples retards et dépassements de budgets: de 10 milliards $ prévus à l’origine, le projet approchait les 15 milliards à la fin de 2019, et pourrait dépasser les 18 milliards avant même son premier vol.

Chance de 1 sur 10

Le mois dernier encore, les tests du moteur ont dû être interrompus deux semaines, en raison de problèmes du côté «des équipements d’alimentation du réservoir», a écrit la NASA.

C’était le 7e d’une série de huit tests, qui ont occupé la majeure partie de 2020. Le dernier est prévu pour le 17 janvier et, si tout va bien, le moteur et tous les équipements qui l’accompagnent seront ensuite déménagés en Floride pour procéder à l’assemblage de la fusée.

Son premier voyage, sans humains à bord, reste donc officiellement prévu pour novembre 2021. Mais le magazine Technology Review donnait le 4 janvier à ce calendrier une chance de succès de… 1 sur 10.