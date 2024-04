Accompagner les chercheurs d’emploi pour faciliter leur intégration

«L’intégration socio-économique des nouveaux arrivants chercheurs d’emploi au Canada demeure un enjeu de taille», souligne Fabrice Marzetti, gestionnaire des programmes et services emploi et immigration au Collège Boréal, pour la région du Grand Toronto et de Peel.

«Pour ces individus, la quête d’emploi représente une étape complexe, parsemée d’obstacles divers. De la barrière linguistique à la non-reconnaissance des qualifications étrangères, ces défis entravent leur parcours professionnel.»

«Accompagner ces talents émergents dans leur quête d’emploi revêt une importance capitale pour favoriser leur intégration et contribuer à l’enrichissement de la société canadienne.»

15 employeurs et plus de 200 chercheurs d’emploi

Nous avons rencontré Fabrice Marzetti à la foire d’emploi organisée le 27 mars par l’équipe d’Employment Options Emploi au campus torontois du Collège Boréal, au cœur du quartier historique de la Distillerie.

Réunissant plus de 200 chercheurs d’emploi et une quinzaine d’employeurs, l’activité a offert un aperçu de la diversité du marché du travail et des opportunités professionnelles disponibles dans le Grand Toronto.