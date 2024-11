Communauté du Trille blanc: un pas en avant pour les services aux aînés

Le 2ᵉ gala bénéfice de la Communauté du Trille blanc (CTB) a attiré 200 personnes ce 12 novembre au Royal Venetian Mansion à Aurora. L’événement a permis à l’organisme de rencontrer ses partenaires et membres, tout en récoltant des fonds grâce aux ventes aux enchères et aux commandites.

Ces fonds contribueront à faire avancer la construction d’un «village francophone» destiné aux aînés dans la région de York.

«L’année dernière, nous comptions 140 participants; cette année, nous sommes passés à 200. Cela démontre l’enthousiasme croissant pour notre projet et la confiance de la communauté en notre démarche», a déclaré le président Jean Bouchard à l-express.ca.

Soutien politique et communautaire

En plus de la participation d’organismes francophones tels que la Fondation franco-ontarienne, Impact ON, Centre francophone du Grand Toronto, Collège Boréal, Collège La Cité, et bien d’autres, l’événement a accueilli plusieurs leaders de la communauté francophone et des représentants politiques de la région.

Parmi eux figuraient les maires Tom Mrakas (Aurora), David West (Richmond Hill) et John Taylor (Newmarket-Stouffville), ainsi que Leah Taylor-Roy, députée libérale fédérale de Richmond Hill, et Gallagher Murphy, députée progressiste-conservateur de Newmarket-Aurora.