Protéger les aînés des arnaques… et d’autres nouvelles de la Communauté du Trille blanc

L’annonce de cette subvention a été faite au début du mois d’août par la députée Dawn Gallagher Murphy de Newmarket-Aurora, dans les locaux de la CTB situés au siège de l’Association des francophones de la région de York (AFRY) à Newmarket.

«Ces initiatives ont pour but de favoriser le bien-être des aînés en les maintenant actifs et engagés, tout en diminuant les risques d’isolement social», explique Lori-Ann Seward. «Les fonds permettront ainsi d’organiser des activités essentielles pour améliorer la qualité de vie des aînés francophones dans la région.»

Renforcement de la présence en ligne

Selon Lori-Ann Seward, les réseaux sociaux ont toujours été une priorité pour la CTB. Cependant, un manque de temps avait limité leur utilisation optimale. Avec le retour de l’agente de communications pour une période de deux mois, l’organisation a désormais la possibilité de renforcer sa présence en ligne.

«Nous collaborons désormais sur un planning annuel des publications, ce qui nous permet d’optimiser la gestion des pages et la création de contenu», souligne Lori-Ann Seward.

Cette approche stratégique vise non seulement à accroître l’impact numérique de la CTB, mais aussi à mieux promouvoir ses activités et initiatives auprès de ses membres et de la communauté francophone. La CTB espère ainsi améliorer son engagement en ligne et renforcer ses connexions avec la communauté locale.