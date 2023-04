Mieux sensibiliser les francophones aux soins de longues durée

Un enjeu très important en Ontario francophone est la question de l’accès à des soins de longue durée rendus en langue française. Trois points sont centraux à ce sujet: il y a un problème de communication, de matériel et de personnel.

Tout cela a été mis en lumière lors du forum «Les soins de longue durée pour les francophones dans le grand Toronto», organisé le 31 mars au Collège Boréal par l’Entité 3 de planification des soins de santé en français et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO).

235 000 francophones de plus de 50 ans

Dans le Grand Toronto, il y a plus de 235 000 francophones âgés de plus de 50 ans, affirme Jean-Rock Boutin, président de la FARFO.

«Quand on est malade, on n’est plus bilingue», explique M. Boutin. Plus on avance en âge, plus on recule dans sa langue seconde, l’anglais. C’est pourquoi des soins en français sont très importants.

Un sondage réalisé en avril 2022 par la FARFO montre que la grande majorité des personnes sondées souhaitent rester dans leur communauté. Ils ne «souhaitent pas quitter leurs proches, et demandent des soins en français».