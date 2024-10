Le Prix AAOF jeunesse à Michèle Laframboise

Un monde hostile

Rose du désert est publié aux Éditions David. Il dépeint un monde où des familles continuent tant bien que mal de survivre derrière un «rideau» qui les protège de chutes mortelles de pression.

La jeune Rose déteste tout et tout le monde – elle est même asexuelle – et s’enferme dans une solitude farouche… jusqu’à ce que des problèmes la force à faire un pas vers les autres pour trouver des solutions.

Rose du désert reprend l’univers et quelques personnages clés du Secret de Paloma, publié en 2021. Le jury de l’AAOF dit récompenser ici une «plume habile» offrant «un récit captivant, débordant d’imagination».

Son 19e roman

Diplômée en géographie et en ingénierie, Michèle Laframboise a publié 19 romans et plus de 70 nouvelles, en français et en anglais, récoltant des distinctions au Canada et en Europe. Elle réalise aussi des bandes dessinées, sa plus récente étant Maîtresse des vents, tirée de son univers des «Jardiniers».