Lire pour le plaisir: on régresse?

La proportion des gens qui, aux États-Unis, lisent chaque jour pour leur plaisir aurait diminué de 2% par année depuis deux décennies. Une régression qui n’a probablement pas une seule cause, mais les chercheurs suggèrent que l’une d’entre elles pourrait être l’importance prise par les réseaux sociaux.

Par contre, ceux qui continuent de lire chaque jour pour le plaisir y consacreraient, en moyenne, plus de temps qu’avant: 1h31 en 2023 contre 1h20 en 2003.

Les quatre chercheurs — trois du Collège universitaire de Londres et un de l’Université de Floride — ont analysé des données d’une enquête annuelle: l’American Time Use Survey, dans laquelle les participants doivent détailler leurs activités au jour le jour (loisirs, travail, enfants, etc.).

Ces chercheurs en sciences du comportement ont ainsi pu travailler avec des sondages s’étalant de 2003 à 2023, représentant plus de 230 000 personnes. Leur étude est parue sur le serveur de prépublication PsyArXiv.