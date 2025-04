Hélène Koscielniak signe le mot franco-ontarien pour la Journée mondiale du livre

C’est la romancière Hélène Koscielniak qui signe le mot franco-ontarien de ce 23 avril 2025: Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Son billet porte sur l’écriture, qu’elle présente comme «la meilleure invention» de tous les temps.

Chaque année depuis 2020, un ou une membre de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) publie une réflexion personne que lui inspire cette Journée désormais célébrée dans plus de 100 pays pour encourager la lecture, valoriser le monde de l’édition et souligner l’importance du droit d’auteur.

Après Éric Charlebois, Mireille Messier, Melchior Mbonimpa, Marine-Thé et Gabriel Osson, c’est au tour d’Hélène Koscielniak, une enseignante à la retraite de Kapuskasing, auteure d’une dizaine d’ouvrages, dont Mégane et Mathis qui a remporté le prix littéraire du Salon du livre de Toronto en 2023.

Voici son texte: La meilleure invention

J’ai toujours été fascinée par l’écriture, ce regroupement de «petits dessins» qui permet la transition des pensées d’un cerveau humain à un autre. Elle est comme un fil électrique qui porte le courant de la communication entre personnes au moyen de cercles, demi-cercles, arches, lignes horizontales, verticales, croisées, etc.