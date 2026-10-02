Haïti: les femmes sont les piliers de la vie rurale

KPGA Haiti
Des agriculteurs/agricultrices de KPGA ayant participé à une séance de formation sur l'agroécologie, l'agroforesterie et le greffage. Photos: KPGA.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 02/10/2026 par Annik Chalifour

Konbit Peyizan Grandans KPGA, un regroupement des paysans de la Grand’Anse en Haïti, créé en 1998, est une organisation sans but lucratif établie à Buvette, localité en banlieue de la ville de Jérémie, nouvelle commune de Marfranc.

L’ONG intervient dans les domaines de l’agriculture familiale et l’agroécologie, l’économie sociale et solidaire, le renforcement organisationnel, la protection et droits de la femme et la gestion des risques et désastres.

KPGA a pour objectif de contribuer au développement de l’agriculture familiale et l’agroécologie dans la Grand’Anse. Nous visons à devenir l’une des principales organisations paysannes de référence dans la Grand’Anse, rappelle l’anthropologue, sociologue et travailleur social, co-fondateur et coordonnateur exécutif de KPGA, Nicossa Paulemont.

Haïti
Nicossa Paulemont.

Autonomisation des femmes rurales

La mission de KPGA inclut notamment la diversification des activités génératrices de revenus selon le modèle de l’économie solidaire en milieu rural; la contribution à l’autonomisation de la femme et des jeunes filles; l’éducation environnementale et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques.

Nos projets visent à soutenir et à améliorer les conditions de vies des producteurs/trices agricoles et à renforcer les chaînes d’approvisionnement alimentaires dans l’ensemble du département, cite Nicossa Paulemont.

Publicité

L’organisation supervise, entre autres, un projet de réhabilitation de jardins familiaux au sein de Chambellan, offrant un appui technique et financier à trois groupes d’économie solidaire gérés par des femmes dans les communes de Beaumont et Chambellan.

Atelier de formation tenu en septembre 2026 sur les techniques de jardins familiaux.

Forum des femmes agricultrices

Dans le cadre de ses activités de lutte pour les droits des femmes paysannes, KPGA poursuit son engagement pour renforcer l’autonomie et donner une visibilité au leadership, aux contributions et au travail des femmes agricultrices et productrices, depuis les communautés et les territoires jusqu’aux espaces internationaux de plaidoyer.

Ainsi tout au long de ces prochains mois KPGA partagera le parcours des luttes collectives menées par les agricultrices et fera entendre leur voix durant deux périodes importantes:

• 15-16 octobre 2026: Journée Mondiale des Femmes Rurales.

• 10-11-12 décembre 2026: Forum des Femmes Agricultrices de la Grand’Anse.

Publicité
Travaux pratiques lors de la formation tenue en septembre 2026 sur les techniques de jardins familiaux, la production du compost et d’insecticides naturels, la fabrication de platebande nécessaire et obligatoire pour la culture maraîchère.

Notons qu’au courant de ce mois de septembre, KPGA a organisé une séance de formation portant sur l’agroécologie, la gestion des jardins familiaux (jardins lakou), les techniques de fabrication de compost et d’insecticides naturels dans la commune de Chambellan.

Une vingtaine de participants dont 15 agricultrices provenant des communes de Beaumont, Pestel, Roseaux, Chambellan et Anse d’Hainault y ont pris part.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur