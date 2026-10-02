Haïti: les femmes sont les piliers de la vie rurale

Konbit Peyizan Grandans KPGA, un regroupement des paysans de la Grand’Anse en Haïti, créé en 1998, est une organisation sans but lucratif établie à Buvette, localité en banlieue de la ville de Jérémie, nouvelle commune de Marfranc.

L’ONG intervient dans les domaines de l’agriculture familiale et l’agroécologie, l’économie sociale et solidaire, le renforcement organisationnel, la protection et droits de la femme et la gestion des risques et désastres.

KPGA a pour objectif de contribuer au développement de l’agriculture familiale et l’agroécologie dans la Grand’Anse. Nous visons à devenir l’une des principales organisations paysannes de référence dans la Grand’Anse, rappelle l’anthropologue, sociologue et travailleur social, co-fondateur et coordonnateur exécutif de KPGA, Nicossa Paulemont.

Autonomisation des femmes rurales

La mission de KPGA inclut notamment la diversification des activités génératrices de revenus selon le modèle de l’économie solidaire en milieu rural; la contribution à l’autonomisation de la femme et des jeunes filles; l’éducation environnementale et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques.

Nos projets visent à soutenir et à améliorer les conditions de vies des producteurs/trices agricoles et à renforcer les chaînes d’approvisionnement alimentaires dans l’ensemble du département, cite Nicossa Paulemont.