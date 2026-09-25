L’Université de l’Ontario français honore Caroline Mulroney

L’Université de l’Ontario français (UOF) a tenu le 24 septembre, à l’agora de son campus torontois, sa cérémonie annuelle L’Université. En mieux., qui souligne les prix, distinctions et réalisations de ses étudiants et de membres de son personnel au cours de l’année universitaire 2025-2026.

Point fort de la cérémonie, Caroline Mulroney, ancienne ministre des Affaires francophones de l’Ontario, s’est vu décerner le Prix de reconnaissance exceptionnelle des mains du recteur Normand Labrie et de la présidente Marie-Lison Fougère, en hommage à sa contribution au développement de l’UOF.

«Sans les efforts et la détermination de Caroline Mulroney, le projet aurait été retardé ou n’aurait peut-être jamais vu le jour», a témoigné Marie-Lison Fougère, qui a été sous-ministre au sein du gouvernement de l’Ontario.

Caroline Mulroney a également mentionné le rôle de la ministre fédérale Mélanie Joly. Rappelons qu’après l’annulation du projet d’université par le nouveau premier ministre Doug Ford en 2018, l’Ontario et le fédéral ont fini par s’entendre pour en garantir conjointement le financement.

Ceux qui font rayonner l’UOF

Reconnaître les professeurs et les étudiants qui contribuent à la notoriété de l’UOF «représente un juste retour de ce que chacun d’eux investit au quotidien pour le développement de l’université», a commenté le recteur Normand Labrie.