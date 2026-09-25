L’Université de l’Ontario français honore Caroline Mulroney

Prix d'excellence à des étudiants et membres du personnel

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Caroline Mulroney avec Marie-Lison Fougère et Normand Labrie.
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Publié 25/09/2026 par l-express.ca

L’Université de l’Ontario français (UOF) a tenu le 24 septembre, à l’agora de son campus torontois, sa cérémonie annuelle L’Université. En mieux., qui souligne les prix, distinctions et réalisations de ses étudiants et de membres de son personnel au cours de l’année universitaire 2025-2026.

Point fort de la cérémonie, Caroline Mulroney, ancienne ministre des Affaires francophones de l’Ontario, s’est vu décerner le Prix de reconnaissance exceptionnelle des mains du recteur Normand Labrie et de la présidente Marie-Lison Fougère, en hommage à sa contribution au développement de l’UOF.

«Sans les efforts et la détermination de Caroline Mulroney, le projet aurait été retardé ou n’aurait peut-être jamais vu le jour», a témoigné Marie-Lison Fougère, qui a été sous-ministre au sein du gouvernement de l’Ontario.

Caroline Mulroney a également mentionné le rôle de la ministre fédérale Mélanie Joly. Rappelons qu’après l’annulation du projet d’université par le nouveau premier ministre Doug Ford en 2018, l’Ontario et le fédéral ont fini par s’entendre pour en garantir conjointement le financement.

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Plusieurs des étudiants et membres du personnel de l’UOF honorés le 24 septembre.

Ceux qui font rayonner l’UOF

Reconnaître les professeurs et les étudiants qui contribuent à la notoriété de l’UOF «représente un juste retour de ce que chacun d’eux investit au quotidien pour le développement de l’université», a commenté le recteur Normand Labrie.

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«Derrière chaque prix remis aujourd’hui, c’est la francophonie qui rayonne et la relève qui se forme en français à Toronto.»

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs dignitaires, dont Carl Bouchard, commissaire aux services en français, Roda Muse, sous-ministre des Affaires francophones, Jacques Naud, ancien président du Conseil de gouvernance et gouverneur émérite de l’UOF, et Hélène Grégoire, directrice du campus torontois du Collège la Cité intégré à celui de l’UOF au 9 rue Lower Jarvis.

Subventions de recherche majeures

Cette reconnaissance souligne les subventions de recherche d’une valeur supérieure à 10 000 $ obtenues à titre de chercheuse ou chercheur principal, ou de co-chercheuse ou co-chercheur. Les certificats ont été remis par Isabelle Dostaler, vice-rectrice aux études et à la recherche.

Guillermo Candiz, deux subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), pour Entre protection et barrières : trajectoires des personnes demandeuses d’asile francophones dans la grande région de Toronto (chercheur principal) et Constellations of Migrant Precarity: Precarious Legal Status in Precarious Spaces and Precarious Times (co-chercheur).

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Linda Cardinal, une subvention du CRSH pour la revue Enjeux et société: approches transdisciplinaires, à titre de directrice de la revue.

Chedrak Chembessi, deux subventions: du CRSH pour Cartographie expérimentale et déterminants des emplois circulaires dans les régions métropolitaines et les agglomérations de recensement du Canada (chercheur principal), et du Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ) pour Étude exploratoire des facteurs de localisation des services et commerces de revente, réparation et location dans l’agglomération de Longueuil (co-chercheur).

Greg Dinsmore, une subvention du CRSH pour Digital Tools for Democracy (co-chercheur).

Kimberly Jean, une subvention d’engagement partenarial du CRSH pour Carrières administratives et obstacles à l’immigration francophone: le cas des candidats camerounais (co-chercheuse), et un contrat de recherche d’Emploi et Développement social Canada pour Développement d’un indicateur composite et mobilisation des connaissances.

Matthieu Josselin, une subvention du CRSH pour Projet RELève: Transformer la formation enseignante pour renforcer l’équité numérique linguistique en contexte francophone minoritaire (co-chercheur).

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Bianca Nugent, une subvention de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne pour D.É.F.I : Droit à une éducation francophone inclusive pour la petite enfance neurodivergente francophone de l’Ontario (chercheuse principale).

Léonel Philibert, une bourse de formation postdoctorale du programme Impact+ Canada du CRSH pour Besoins de santé non satisfaits et stratégies d’adaptation des migrants francophones sans assurance maladie universelle en Ontario. Cette bourse de deux ans a été attribuée à Metchebon Wandji Nana Lady-Rosny, originaire du Burkina Faso, sous sa direction de recherche.

Christine Beaudoin, chercheuse principale, avec Béatrice Lego, co-chercheuse, et les collaborateurs Chedrak Chembessi, Thomas Chiasson-Lebel et Sarah El Halwany, pour l’entente de partenariat entre le ministère de la Langue française du Québec et le ministère des Affaires francophones de l’Ontario, soit Mission réseautage Ontario-Québec : ateliers de co-construction sur l’agriculture urbaine.

Christine Beaudoin, chercheuse principale, avec Isabelle Létourneau, pour une subvention du CRSH pour Vers une transformation écoresponsable des arts: synthèse des connaissances, agenda de recherche et guide des meilleures pratiques.

Sarah El Halwany, chercheuse principale, avec Christine Beaudoin, Samuel Blanchard, Sarah Choukah et Béatrice Lego, pour une subvention du CRSH pour Repenser la relation des enseignants en formation aux sciences et à l’enseignement des sciences: un retour aux concepts fondamentaux dans un cours de didactique à travers les perspectives du care.

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Béatrice Lego, demandeuse principale, avec Sarah Choukah, Greg Dinsmore, Alice Fomen, Jérémie Pelletier-Gagnon et Hela Zahar, pour une subvention de Patrimoine canadien pour le projet Jeux d’immersion sur la désinformation, mené en partenariat avec Do Lab.

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Isabelle Létourneau, Christine Beaudoin et Isabelle Dostaler.

Prix et distinctions des étudiants

Les certificats ont été remis par Normand Labrie.

Zeinab Ayad, 2e prix à la compétition annuelle d’entrepreneuriat Initiative GENIAL du Collège universitaire Glendon.

Joaquin Bardallo Bandera, récipiendaire d’une bourse 2026 de la Fondation Baxter et Alma Ricard.

Samuela Bielo, 1er prix au concours d’essai interinstitutions postsecondaires francophones de l’UOF.

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Steve Kawe, 2e prix au concours d’essai interinstitutions postsecondaires francophones de l’UOF.

Nathalie Kuesso Keho Nimpa, lauréate du concours de création de logo du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les francophonies ontariennes (GRIFO).

Eden Muninga, nomination à titre de jeune ambassadeur de la francophonie des Amériques.

Noémie Roy, finaliste du Prix Trillium de poésie.

Dorval Tchiazon, prix Coup de cœur du public et 2e prix du concours Ma thèse en 180 secondes, 2e prix au concours entrepreneurial Awoulaba Women and Business, et 3e prix au concours d’éloquence Délie ta langue de l’UOF.

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Ghislaine Kerry Tchoupou Keute, prix du public à la finale nationale du concours d’éloquence Délie ta langue, 4e prix à la compétition Initiative GENIAL, et publication d’un poème dans Women & Environments International Magazine (numéro 102).

Jean Marc Kamdem Yonkeu, Espoir Masiala, Jaafar Taoumi et Joselin Youchen Njike, équipe lauréate du Grand Débat littéraire du Salon du livre de Toronto.

Paule Véronique Fouda Mengue, prix RelèveON de la Jeune leader étudiante 2026 et nomination à titre d’ambassadrice de la francophonie des Amériques.

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Normand Labrie et Ghislaine Kerry Tchoupou Keute.

Prix et distinctions des membres du personnel

Les certificats ont été remis par Gilles Fortin, vice-recteur à l’administration.

Patrick Molicard-Chartier, récipiendaire du Prix national d’innovation en pédagogie D2L 2026.

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Diandra Roxanne Tchoupou Tsayem, 1er prix à la compétition annuelle d’entrepreneuriat Initiative GENIAL du Collège universitaire Glendon. Diplômée 2025 de l’UOF, elle travaille désormais à l’Université.

Le prix de reconnaissance du personnel administratif et de soutien, décerné à la suite de candidatures soumises par la communauté universitaire et évaluées par un jury, a été remis ex aequo à David Café, gestionnaire des immobiliers, et à Béatrice Lego, coordonnatrice du Service d’appui à la recherche.

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David Café, Béatrice Lego, Gilles Fortin.

Prix de collaboration transversale

Ce prix récompense une équipe ayant mené un projet d’envergure grâce à une collaboration exemplaire entre plusieurs secteurs.

Il a été décerné à l’équipe du projet multiforme de développement du baccalauréat en éducation, qui comprend le démarrage des baccalauréats en arts et en éducation combinés en septembre 2026, l’ajout de matières enseignables, la transformation du programme de quatre à trois semestres et la création de cours préuniversitaires pour les élèves du secondaire.

Les récipiendaires sont Monique Ménard, directrice principale du pôle d’études et de recherche en Enseignement et apprentissage, Francine Bouchard, ancienne directrice adjointe du même pôle, Chantal Adgbahungba, conseillère au vice-rectorat études et recherche, François Bleytou, directeur du bureau du recrutement étudiant et de la promotion des études, Marie-Élaine Bourgeois, directrice par intérim de la Vie étudiante, AnaBel Da Silva, coordonnatrice du bureau de stage en milieu scolaire, Emanuel da Silva, secrétaire général, Patrick Molicard-Chartier, conseiller principal au développement pédagogique, Rafik Kourdali, directeur des finances et des achats, et Carine Tuekam, registraire.

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Collaboration transversale.

Reconnaissance des cinq années de service

L’UOF, qui vient de franchir le cap des 1000 étudiants, a également reconnu les gens qui y travaillent depuis cinq ans: Ramatou Barry, Kawthar Ben Haddi, Jean-Luc Bernard, François Bleytou, Sarah Choukah, Emanuel da Silva, Natacha Dacouri, Danielle Galipeau, Rafik Kourdali, Boris Kwayep, Sabine Lambot, Anaïs Latulippe, Aurore Liziard, Chahrazed Mebarki, Paulin Mulatris, Philomène Ngah Onana, Alexandre Richard, Leandro Vergara Camus, Hela Zahar.

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