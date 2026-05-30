Fête de l’entrepreneuriat et du dynamisme au gala RelèveON

Plus de 200 personnes ont célébré le dynamisme et les compétences de jeunes entrepreneurs, professionnels, cadres et leaders au 9e gala des prix RelèveOn du Club canadien de Toronto, ce vendredi 29 mai au Design Exchange.

Elvine Assouline, fondateur de Credibled, une firme qui examine la véracité des c.v. de candidats à des postes importants, remporte le prix Jeune entrepreneur.

Dans la catégorie Jeune professionnel, c’est Frédérick Doucet, avocat chez Rubin Thomlinson LLP, qui se démarque.

La lauréate du prix Jeune cadre est Roxalie Lebeau-Hébert, directrice juridique et gouvernance à TFO.

Franck-Maleek Djamat-Dubois, fondateur de Kids Connect Africa, est choisi Jeune leader inclusif.

Paule Véronique Fouda Mengue, de l’Université de l’Ontario français, est le choix du jury pour le prix Jeune leader étudiante.