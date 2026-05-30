Fête de l’entrepreneuriat et du dynamisme au gala RelèveON

RelèveON 2026
Les lauréats 2026 des prix RelèveON: Paule Véronique Fouda Mengue (leader étudiante), Roxalie Lebeau-Hébert (cadre), Dada Gasirabo (prix Hommage) Elvine Assouline (entrepreneur), Franck-Maleek Djamat-Dubois (leader inclusif), Frédérick Doucet (professionnel). Avec, à gauche, le président du Club canadien de Toronto, Olivier Poitier. Photos: François Bergeron, l-express.ca
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Publié 30/05/2026 par François Bergeron

Plus de 200 personnes ont célébré le dynamisme et les compétences de jeunes entrepreneurs, professionnels, cadres et leaders au 9e gala des prix RelèveOn du Club canadien de Toronto, ce vendredi 29 mai au Design Exchange.

Elvine Assouline, fondateur de Credibled, une firme qui examine la véracité des c.v. de candidats à des postes importants, remporte le prix Jeune entrepreneur.

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La présentation d’Elvine Assouline, prix Jeune entrepreneur, au gala RelèveON le 29 mai au Design Exchange de Toronto.

Dans la catégorie Jeune professionnel, c’est Frédérick Doucet, avocat chez Rubin Thomlinson LLP, qui se démarque.

La lauréate du prix Jeune cadre est Roxalie Lebeau-Hébert, directrice juridique et gouvernance à TFO.

Franck-Maleek Djamat-Dubois, fondateur de Kids Connect Africa, est choisi Jeune leader inclusif.

Paule Véronique Fouda Mengue, de l’Université de l’Ontario français, est le choix du jury pour le prix Jeune leader étudiante.

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Les lauréats des prix RelèveON 2026 avec leur commanditaire: Elvine Assouline (entrepreneur), Frédérick Doucet (professionnel), Roxalie Lebeau-Hébert (cadre), Franck-Maleek Djamat-Dubois (leader inclusif), Paule Véronique Fouda Mengue (leader étudiante).
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L’ex-directrice générale d’Oasis Centre des femmes, Dada Gasirabo, a reçu le prix Hommage 2026 au gala RelèveON, des mains d’Estelle Duchon, PDG du Centre francophone du Grand Toronto.

Enfin, le conseil d’administration du Club canadien a attribué un prix Hommage à Dada Gasirabo, ex-directrice générale d’Oasis Centre des femmes, accueillie par une ovation debout.

La soirée était commanditée par la Caisse Desjardins Ontario, et les prix par Réseau Fix, l’Université d’Ottawa, Air Canada, le Collège Boréal et Vie de campus.

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Les représentants de Vie de campus – les neuf collèges et universités francophones et bilingues de l’Ontario – présents à la soirée RelèveON.

Le président du Club canadien de Toronto, Olivier Poitier, et le directeur général Alexis Maquin, ont félicité tous les candidats «pour la qualité impressionnante de leurs dossiers» qui posait tout un défi au jury.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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