15 professionnels et entrepreneurs finalistes aux prix RelèveON

Le 9e gala annuel RelèveON du Club canadien de Toronto aura lieu le vendredi 29 mai au Design Exchange, rue Bay. Quinze finalistes (trois dans chacune des cinq catégories) se disputent les honneurs.

Les Prix RelèveON, anciennement RelèveTO mais aujourd’hui couvrant toute la province, «célèbrent l’audace, l’innovation et le leadership exceptionnel des jeunes talents qui font vibrer la francophonie économique de l’Ontario».

Le président Olivier Poitier et le directeur général Alexis Maquin félicitent le jury «pour son travail rigoureux», et tous les candidats «pour la qualité impressionnante de leurs dossiers».

Les finalistes sont:

Catégorie Jeune professionnel(le), parrainée par l’Université d’Ottawa: Arnaud Ludig (AtkinsRealis), Frédérick Doucet (Rubin Thomlinson LLP), Yasmina Dagry (CHOQ FM 105.1).

Catégorie Jeune cadre, parrainée par Air Canada: Mailys Godinat (Systra Canada), Mike Knobben (AutoAlign AI), Roxalie Lebeau-Hébert (TFO).