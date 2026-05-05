15 professionnels et entrepreneurs finalistes aux prix RelèveON

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Les lauréats des prix RelèveON l'an dernier. Photo: Club canadien de Toronto
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Publié 05/05/2026 par l-express.ca

Le 9e gala annuel RelèveON du Club canadien de Toronto aura lieu le vendredi 29 mai au Design Exchange, rue Bay. Quinze finalistes (trois dans chacune des cinq catégories) se disputent les honneurs.

Les Prix RelèveON, anciennement RelèveTO mais aujourd’hui couvrant toute la province, «célèbrent l’audace, l’innovation et le leadership exceptionnel des jeunes talents qui font vibrer la francophonie économique de l’Ontario».

Le président Olivier Poitier et le directeur général Alexis Maquin félicitent le jury «pour son travail rigoureux», et tous les candidats «pour la qualité impressionnante de leurs dossiers».

Les finalistes sont:

Catégorie Jeune professionnel(le), parrainée par l’Université d’Ottawa: Arnaud Ludig (AtkinsRealis), Frédérick Doucet (Rubin Thomlinson LLP), Yasmina Dagry (CHOQ FM 105.1).

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Arnaud Ludig, Frédérick Doucet, Yasmina Dagry.

Catégorie Jeune cadre, parrainée par Air Canada: Mailys Godinat (Systra Canada), Mike Knobben (AutoAlign AI), Roxalie Lebeau-Hébert (TFO).

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Mailys Godinat, Mike Knobben, Roxalie Lebeau-Hébert.

Catégorie Jeune entrepreneur(e), parrainée par Réseau FIX: Astrid Moulin (Fringinto Media), Caroline Peters (OHA Wellness), Elvine Assouline (Credibled).

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Astrid Moulin, Caroline Peters, Elvine Assouline.

Catégorie Jeune Leader inclusif(ive), parrainée par le Collège Boréal: Azza Youssef (RESDAC), Franck-Maleek Djamat-Dubois (Kids Connect Africa), Julie Jardel (ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux).

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Azza Youssef, Franck-Maleek Djamat-Dubois, Julie Jardel.

Catégorie Jeune Leader Étudiant, parrainée par Vie de Campus: Maïssa Zemni (Université d’Ottawa), Paule Véronique Fouda Mengue (Université de l’Ontario français), Sandra Kemzang (Université d’Ottawa).

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Maïssa Zemni, Paule Véronique Fouda Mengue, Sandra Kemzang.

Au programme de la soirée du 29 mai, présentée par Desjardins: «cocktail de réseautage de haut niveau, souper de gala et célébrations festives!» Billet: 195 $.

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