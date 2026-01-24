Rendre la «vie de campus» attractive en Ontario français

Une nouvelle campagne de marketing rassemble les collèges et universités francophones de l’Ontario autour d’une identité commune, Vie de campus, à l’heure où le recrutement étudiant se redessine.

La perte de revenus occasionnée par le plafond fédéral imposé en janvier 2024 sur le nombre de permis d’étude aux étrangers a ébranlé les institutions post-secondaires. Il faut savoir que ces étudiants payent parfois jusqu’à cinq fois plus cher que leurs semblables canadiens.

Tous les établissements académiques cherchent présentement à combler ce manque à gagner en recrutant davantage d’étudiants canadiens. Voilà le genre de compétition qui ajoute au défi des francophones d’assurer le continuum d’un système d’éducation en français en Ontario.

L’Union fait la force

C’est dans ce contexte que le ministère des Collèges et Universités a recommandé la création d’une Table de concertation post-secondaire francophone de l’Ontario dotée d’un financement de plus de deux millions $ sur deux ans.