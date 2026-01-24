Rendre la «vie de campus» attractive en Ontario français

Vie de campus
Des membres de la Table de concertation postsecondaire francophone de lOntario. Photos: Nathalie Prézeau, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 24/01/2026 par Nathalie Prézeau

Une nouvelle campagne de marketing rassemble les collèges et universités francophones de l’Ontario autour d’une identité commune, Vie de campus, à l’heure où le recrutement étudiant se redessine.

La perte de revenus occasionnée par le plafond fédéral imposé en janvier 2024 sur le nombre de permis d’étude aux étrangers a ébranlé les institutions post-secondaires. Il faut savoir que ces étudiants payent parfois jusqu’à cinq fois plus cher que leurs semblables canadiens.

Tous les établissements académiques cherchent présentement à combler ce manque à gagner en recrutant davantage d’étudiants canadiens. Voilà le genre de compétition qui ajoute au défi des francophones d’assurer le continuum d’un système d’éducation en français en Ontario.

L’Union fait la force

C’est dans ce contexte que le ministère des Collèges et Universités a recommandé la création d’une Table de concertation post-secondaire francophone de l’Ontario dotée d’un financement de plus de deux millions $ sur deux ans.

Publicité

Présidée par Lynn Casimiro, la PDG du Collège La Cité, cette Table a dévoilé son image de marque ce 22 janvier à l’agora de l’Université de l’Ontario français à Toronto.

Elle regroupe huit autres institutions ontariennes ayant mandaté La Cité pour administrer ce projet collectif: le Collège Boréal, le campus Glendon de l’Université York, l’Université d’Ottawa, l’Université Saint-Paul, l’Université de Hearst, Université de Sudbury, Université Laurentienne et l’Université de l’Ontario français.

Ce projet s’inscrit dans une volonté commune de mieux faire connaître l’offre de formation postsecondaire en français en Ontario et de renforcer le positionnement stratégique du réseau.

«Les collèges et universités francophones de calibre mondial de l’Ontario forment une main-d’oeuvre compétitive et hautement qualifiée pour l’Ontario. La Table de concertation veillera à ce que nous continuions à former les diplômés exceptionnels dont nos secteurs critiques ont besoin pour stimuler notre économie», explique le ministre Nolan Quinn.

PIXEL
Richard Martin, directeur de création PIXEL.

Vie de campus en vedette

La Table a confié à la firme Pixel le développement de la nouvelle image de marque et de sa campagne publicitaire.

Publicité

Le choix du mot campus s’est rapidement imposé, explique Richard Martin, associé et directeur de création chez Pixel, faisant référence au thème de la campagne Vie de campus et son slogan Choisis ton campus.

«Quand on parle de campus, tous les organismes sont sur le même pied», souligne-t-il, remarquant que le terme permet de rassembler des institutions de tailles très différentes sous une même bannière.

Chaque établissement continuera de mettre en valeur ses programmes particuliers, mais collectivement, la campagne cherchera surtout à parler d’expériences. «Avec Vie de campus, on veut parler de ce que ça signifie vivre pleinement son identité de francophone sur un campus en Ontario », résume-t-il.

Vie de campus
Choisis ton campus: le slogan commun des institutions postsecondaires de l’Ontario français.
Vie de campus
Une campagne à quatre volets sur la Vie de campus.

Coordonnateur, influenceurs, autocollants…

Durant l’événement de lancement, il a aussi été question d’actions concrètes pour soutenir le rayonnement du réseau, dont la création d’un poste de coordination dédié, le recours à des jeunes influenceurs, la création d’autocollants et de gourdes Vie de campus pour aller à la rencontre des futurs étudiants lors de déploiements sur le terrain (salons du livre, foires de l’emploi, festivals…).

On considère même l’acquisition d’une fourgonnette aux couleurs de la campagne!

Publicité

La diffusion doit débuter dès cette semaine. On peut déjà voir un montage dynamique des bandes-annonces sur la page d’accueil du site viedecampus.ca.

La première phase du site web offre des liens directs vers chacun des neuf établissements partenaires.

La deuxième phase du site, prévue d’ici le 31 mars 2026, proposera des sections consacrées à chaque institution afin de mettre en lumière ce qui les distingue, tout en conservant la cohérence visuelle et narrative de la marque commune.

campagne
Lancement de la campagne Vie de campus dans l’agora de l’UOF.

La Table des neuf

Du Nord au Sud de la province, le réseau rassemble des réalités très diverses. Certains campus accueillent quelques centaines d’étudiants, tandis que d’autres comptent plusieurs milliers d’inscriptions dans leurs programmes en français.

Cette variété est justement au cœur du message que souhaite porter la Table: une offre postsecondaire francophone étendue, accessible et adaptée à de multiples profils, allant du petit campus intime aux grandes universités urbaines. Chacun ayant sa propre offre de vie académique, sociale, culturelle et sportive.

Publicité

«Plus on est au Nord, plus on est petit, et plus ce genre d’effort aide», constate Sophie Dallaire, rectrice de l’Université de Hearst, la plus excentrée du groupe des neuf, qui compte 339 étudiants. «On profite de ce qui se passe chez les autres.»

À en juger les commentaires enthousiastes entendus par l-express.ca et par l’esprit de camaraderie qui régnait après le lancement, la Table de concertation comble un grand besoin des responsables d’études postsecondaires d’échanger avec leurs pairs.

En unissant leurs efforts sous une même signature, les neuf partenaires gardent deux objectifs en tête.

La campagne rappelle aux étudiants francophones des écoles secondaires (et à leurs parents) qu’il leur est possible de vivre une riche expérience postsecondaire en français, en Ontario.

Elle cherche aussi à séduire le reste des francophones du Canada par la qualité de ses établissements postsecondaires et de leur vie de campus.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur