Délie ta langue! : la finaliste de l’UOF remporte le prix du public

Ghislaine Kerry Tchoupou Kuete, la représentante de l’Université de l’Ontario français (UOF) à la finale nationale du concours d’éloquence Délie ta langue!, a remporté le prix du public et sa bourse de 500 $.

La huitième finale du concours était présentée à la Grande Bibliothèque de Montréal et en ligne ce lundi 30 mars.

Les 14 finalistes, inscrits à un programme de premier cycle dans l’une des universités participantes au Québec et dans la francophonie canadienne, ont eu l’occasion de démontrer leur maîtrise de la langue française devant un public.

Pendant cinq minutes, chaque concurrent devait lier une expression de la langue française à un enjeu social qui lui tient à coeur. Ghislaine Kerry Tchoupou Kuete a discouru sur la surconsommation à partir de l’expression «Courir après le vent».