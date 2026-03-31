Délie ta langue! : la finaliste de l’UOF remporte le prix du public

Ghislaine Kerry, Délie ta langue!
Ghislaine Kerry sur la scène du concours Délie ta langue! à Montréal.
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Publié 31/03/2026 par l-express.ca

Ghislaine Kerry Tchoupou Kuete, la représentante de l’Université de l’Ontario français (UOF) à la finale nationale du concours d’éloquence Délie ta langue!, a remporté le prix du public et sa bourse de 500 $.

La huitième finale du concours était présentée à la Grande Bibliothèque de Montréal et en ligne ce lundi 30 mars.

Les 14 finalistes, inscrits à un programme de premier cycle dans l’une des universités participantes au Québec et dans la francophonie canadienne, ont eu l’occasion de démontrer leur maîtrise de la langue française devant un public.

Pendant cinq minutes, chaque concurrent devait lier une expression de la langue française à un enjeu social qui lui tient à coeur. Ghislaine Kerry Tchoupou Kuete a discouru sur la surconsommation à partir de l’expression «Courir après le vent».

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Le premier prix et sa bourse de 5 000 $ ont été décernés à Wendy Mbog, de l’Université Concordia. S’inspirant du très ancien dicton «Les chiens aboient, la caravane passe», elle a exhorté les femmes à foncer et réaliser leurs ambitions malgré les obstacles et les critiques.

Wendy Mbog, Délie ta langue!
La grande gagnante Wendy Mbog.

Les cinq autres lauréats:

Éva Lalancette, de l’Université du Québec à Chicoutimi, a reçu le 2e prix de 3 000 $ pour «Porter la culotte».

Lara Nehme, de l’Université du Québec à Montréal a reçu le 3e prix de 1 500 $ avec «Être dans le même bateau».

Salomé Bourdet-Menoreau, de l’Université McGill, a reçu le 4e prix de 1 000 $ avec «Mettre un cautère sur une jambe de bois».

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Sara Akkou, de l’Université Laval, a reçu le 5e prix de 500 $ avec «La parole est d’argent, mais le silence est d’or».

Alpha Amadou Sow, Université du Québec à Rimouski, a reçu le prix Avenir francophone de 500 $ avec «Se faire tirer le tapis sous les pieds».

Ghislaine Kerry, Délie ta langue!
Ghislaine Kerry (en vert), de l’UOF, avec d’autres lauréats.

Ces prix étaient offerts par les commanditaires du concours: le ministère de la Langue française du Québec, la Ville de Montréal, le Conseil du patronat du Québec, BMO Nesbitt Burns Groupe Charwal Jetté, les Offices jeunesse internationaux du Québec, le Centre de la francophonie des Amériques et l’Acfas.

L’Acfas pilote aussi le concours Ma thèse en 180 secondes, qui invite des finissants de collèges et d’universités à vulgariser leur sujet de recherche en trois minutes devant un public.

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