Ghislaine Kerry en route pour la finale de Délie ta langue! à Montréal

«Je ne pensais pas remporter deux trophées dès ma première participation. Je suis très émue», confie Ghislaine Kerry Tchoupou Kuete, lauréate du premier prix et du prix du public du concours oratoire Délie ta langue!, tenu le 12 février à l’Université de l’Ontario français (UOF).

«C’est une fierté pour moi de représenter non seulement l’UOF, mais aussi l’ensemble de l’Ontario», ajoute l’étudiante au baccalauréat spécialisé en environnements urbains. «Je ferai tout pour hisser ce drapeau encore plus haut!» Elle participera à la grande finale nationale du concours, le 30 mars à l’Université de Montréal, contre des candidats de 13 autres universités du pays.

Le concours oratoire invite les concurrents à commenter une expression française originale pendant cinq minutes.

Sur le thème Courir après le vent, une métaphore qui renvoie à la poursuite de l’inatteignable, l’allocution de Ghislaine portait sur l’érosion des liens sociaux, la surconsommation et la quête incessante de nouveautés, souvent au détriment d’enjeux majeurs tels que les impacts environnementaux et l’épuisement des ressources naturelles.

«Au lieu de continuer à courir, nous devons nous arrêter à un moment donné», souligne-t-elle. «Voulons-nous être la génération qui aura tout possédé, mais qui n’aura rien laissé?»