L’ACFAS Toronto plonge au cœur du cerveau

La tempête de neige du 13 février dans la région du Grand Toronto a entraîné la fermeture de plusieurs écoles et collèges. Mais elle n’a pas dissuadé l’ACFAS Toronto Centre Sud-Ouest de présenter la première édition de sa Journée des savoirs.

L’événement s’est tenu au campus Glendon de l’Université York. Il a rassemblé chercheurs et auditeurs autour de panels de présentation et discussions sur le cerveau.

L’ACFAS diffuse les savoirs en français

Le principal objectif de cette Journée des savoirs, intitulée Le cerveau dans tous ses états, était de réunir diverses contributions francophones autour de ce thème.

Neuf conférenciers ont présenté leurs sujets de recherche qui s’articulaient autour de trois axes: la vision et la perception, la santé et le stress, ainsi que l’apprentissage des langues.

Créée en 2021 sous l’égide de l’Université de l’Ontario français, l’ACFAS réunit professeurs et étudiants francophones et vise à soutenir la diffusion des savoirs en français dans la région du Grand Toronto et du Sud-Ouest de l’Ontario.