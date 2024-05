91e Congrès de l’Acfas: «Nourrir la vitalité de la recherche en français»

Un rendez-vous multidisciplinaire

Plus de 220 colloques sont proposés tout au long de la semaine, notamment en sciences de la santé et naturelles, en génie, sur les arts, les sciences sociales et l’éducation.

Le Congrès permet également d’avoir une idée des recherches et des problématiques actuelles de la société, commente Sophie Montreuil.

Pour Mathieu Wade, professeur en sociologie à l’Université de Moncton, il est important de travailler et de mettre en valeur les recherches en français qui dépassent la composante linguistique et identitaire.

«Nous, les chercheurs qui travaillons sur la francophonie, on a tendance à oublier un peu qu’on est des êtres complexes qu’on ne se limite pas à des minorités linguistiques», déclare-t-il.

D’ailleurs, la particularité du Congrès reste son aspect multidisciplinaire, rappelle Sophie Montreuil. «Ça fait un rassemblement inédit parce qu’on peut croiser sur le campus des chercheurs dans toutes les disciplines.»