Ma thèse en 180 secondes: deux candidats remportent la finale ontarienne

Vulgariser une thèse en trois minutes, c’est le grand défi du concours Ma thèse en 180 secondes remporté par deux étudiants – en virologie et en science de l’atmosphère – lors de la finale torontoise ce mardi 26 mars au Collège Massey de l’Université de Toronto.

Sous les regards attentifs du jury et du public, Juliette Blais-Savoie et Christian DiMaria ont été choisis pour représenter l’Ontario lors de la grande finale nationale le 15 mai à Ottawa. Tous deux sont repartis avec un prix de 500$.

L’efficacité des vaccins

C’est après une course au coude-à-coude avec les quatre autres participants que Juliette Blais-Savoie et Christian DiMaria ont respectivement remporté la première place dans leurs catégories: maîtrise et doctorat.

Juliette Blais-Savoie est étudiante en virologie à l’Université de Toronto. Elle a captivé les esprits avec sa recherche: Débrouiller les différences entre les vaccins contre la grippe préparés dans les œufs ou en culture cellulaire.

Sa thèse interroge l’efficacité des vaccins et la façon dont ils sont conçus et administrés ensuite aux patients. La candidate a indiqué mener ce travail de recherche afin de rendre les vaccins «les plus efficaces possible».