Steve Kawe représentera l’UOF à la finale de Délie ta langue!

Après avoir décroché la deuxième place du podium l’année dernière, Steve Kawe, étudiant en troisième année de cultures numériques à l’Université de l’Ontario français (UOF), renouvelle son succès en remportant le 25 février le premier prix, ainsi que le prix du public, lors de la demi-finale torontoise du concours d’éloquence Délie ta langue!.

«C’est avec honneur et détermination que je représenterai mon université et la communauté franco-ontarienne lors de la finale à Montréal», confie Steve Kawe. L’événement aura lieu le 30 mars à la Grande Bibliothèque de Montréal.

«Beaucoup de travail et de persévérance ont marqué mon parcours cette année. J’ai eu la chance d’être bien entouré, ce qui m’a permis de donner le meilleur de moi-même», confie-t-il.

Le concours oratoire annuel Délie ta langue! invite les concurrents à commenter une expression française originale.

L’année précédente, il avait choisi d’illustrer l’expression «échapper le ballon». Pour cette édition, son discours portait sur «vendre son âme au diable», à travers lequel il a exploré l’érosion de la mémoire culturelle, mettant en avant la disparition progressive des traditions et des coutumes face à la mondialisation. Sa prestation lui a permis de se démarquer et de convaincre le jury et le public.