L’insécurité linguistique en grande finale de Ma thèse en 180 secondes

C’est une thèse de doctorat sur l’insécurité linguistique chez les francophones hors Québec, celle de Sara Zoghbi, de l’Université de Toronto, qui représentera l’Ontario à la grande finale du concours Ma thèse en 180 secondes à Trois-Rivières le 25 mars.

L’étudiante a convaincu le jury de la finale ontarienne, qui se déroulait le 12 mars au Théâtre Glendon, sur le campus bilingue de l’Université York, sous l’égide de l’Acfas Toronto Centre-Sud-Ouest. Si elle impressionne à nouveau le jury national, elle accèdera au concours international!

Résumer des mois et parfois des années de travail en trois minutes, pas une seconde de plus, semble impossible. Pourtant les onze participants ontariens – cinq doctorants, deux en maîtrise et quatre de niveau collégial ou de baccalauréat – ont relevé le défi. Les lauréats recevaient des bourses variant de 350 à 700 dollars.

Le titre de la thèse de Sara Zoghbi s’intitule «Pluralité, identité et transformation: une relecture de la francophonie au Canada à travers ses diversités culturelles, linguistiques et historiques».

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