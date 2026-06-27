L’UOF lance son premier programme en travail social

Après l’Université d’Ottawa et l’Université Laurentienne, c’est au tour de l’Université de l’Ontario français (UOF) de se doter d’un programme en travail social. Une entreprise de longue haleine qui relève d’un véritable chemin de croix.

L’UOF vient tout juste d’obtenir l’aval de la commission d’agrément de l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) l’autorisant à dispenser le programme de baccalauréat en travail social avec le statut de pré-agrément.

«Le plus tôt aurait été le mieux, car il s’agit là de besoins pressants. Cela dit, on est très content de pouvoir être en mesure d’offrir ce programme dès à présent», indique à l-express.ca Isabelle Dostaler, vice-rectrice aux études et à la recherche de l’UOF, avec un brin de soulagement dans la voix.

Un long processus

Toutefois, cette approbation n’était pas des plus faciles à obtenir. En effet, il aurait fallu quelque trois années de négociations avant ce dénouement survenu à la mi-juin.

«C’était un très très long processus, parce que, comme pour notre programme en Éducation, celui du Travail social est régi par un ordre professionnel. Avec raison d’ailleurs, car ce sont des emplois et des domaines d’expertise qui sont très régulés, et ce afin de protéger le public. On est donc très content d’en être arrivé au bout», se réjouit la vice-rectrice.