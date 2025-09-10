5e rentrée à l’UOF: les programmes fondateurs seront repensés

En cette 5e rentrée pour l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto, le jeune établissement affiche une 5e hausse consécutive de ses effectifs pour atteindre le seuil des 600 étudiants.

En plus de huit micro-certificats, l’UOF offre six baccalauréats spécialisés, ainsi que son baccalauréat en Éducation… auquel sont inscrits 72% des étudiants!

«C’est notre programme amiral», confirme à l-express.ca la vice-rectrice aux études et à la recherche, Isabelle Dostaler.

Le baccalauréat en Éducation a d’abord formé des enseignants d’écoles élémentaires. À partir de cette rentrée 2025, l’UOF forme également des enseignants qui se dirigeront vers les écoles secondaires de l’Ontario. «C’est un grand pas pour pallier la pénurie du personnel qualifié à travers la province», souligne-t-on dans un communiqué à l’occasion de la rentrée.

Programmes fondateurs à décloisonner

En poste depuis décembre dernier, Isabelle Dostaler reconnaît que les quatre programmes fondateurs de l’UOF (Pluralité humaine, Cultures numériques, Environnement urbain, Économie et Innovation sociale) n’ont pas séduit beaucoup d’étudiants.