Recherches en éducation et immigration: partenariat entre l’UOF et l’OISE

Rapprochement entre la faculté Ontario Institute for Studies in Education (OISE) de l’Université de Toronto et l’Université de l’Ontario français (UOF). Les deux institutions torontoises partagent des objectifs communs en éducation, formation et recherche sur l’immigration.

Dans le cadre de ce partenariat, annoncé ce lundi 21 juillet, la professeure Amal Madibbo, du département de Social Justice Education à l’OISE, sera partiellement libérée de ses fonctions et sera accueillie à l’UOF à titre de chercheure en résidence à l’Observatoire sur l’immigration francophone au Canada (OIFC).

Elle y travaillera pour une période de douze mois, tout en servant de personne-contact entre les deux institutions afin de développer leurs liens.

La professeure Madibbo s’intéresse à des enjeux tels que l’immigration francophone, les réalités des communautés noires, la décolonisation et les dynamiques migratoires.

Elle est lauréate du Prix de la contribution exceptionnelle 2025 de la Société canadienne de sociologie (SCS), soulignant son apport aux domaines de la race, de la migration, du transnationalisme et de la sociologie de la francophonie noire. Son ouvrage marquant, Blackness and la Francophonie, a reçu une mention honorable pour le Prix John Porter de la SCS.