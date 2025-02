La première cohorte d’enseignants diplômés de l’UOF arrive sur le marché de l’emploi

«C’est tellement intéressant quand je suis en salle de classe: tu vois des petits anges qui sont assis là, et qui n’attendent que toi pour leur transmettre le savoir dont ils ont besoin pour grandir dans cette société.»

Si aucun des trois n’a une expérience professionnelle dans l’enseignement en amont de la formation, ils disent tous néanmoins se sentir «prêts à l’emploi» à l’issue du programme.

Quatre stages de formation

«Je pense que c’est le système de stages à diverses périodes de l’année, le fonctionnement de la co-planification, et la prise en charge graduelle jusqu’à la prise en charge totale, qui font de nous des personnes vraiment sûres de nous au terme de la formation», explique Moses Gad.

«On avait un premier stage d’observation de dix jours en septembre-octobre, qui m’a permis de comprendre comment on structure une salle de classe et comment on établit les règles avec les élèves en début d’année», rapporte Moses Gad.

«Ensuite, on a eu un deuxième stage au mois de janvier durant lequel je faisais 50% de co-planification et j’avais aussi quelques moments pour dispenser des leçons sous l’observation de mon enseignante d’accueil», poursuit-il. «Lors du troisième stage, on est monté à 75% de co-planification et d’enseignement. Pour enfin arriver au dernier stage, en automne dernier, où j’étais à 100% en charge, mais toujours sous la supervision de mon enseignante d’accueil.»