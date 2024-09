La rentrée à l’UOF: nouveaux programmes et nouvelle vice-rectrice

La jeune Université de l’Ontario français (UOF) entame sa quatrième année d’enseignement. Cela signifie qu’elle remettra ses premiers diplômes à des étudiants de sa première cohorte en juin 2025. Ce sera «un moment historique» indique la direction, à commencer par le recteur Normand Labrie, dans un message à la communauté à l’occasion de la rentrée de septembre.

L’UOF accueille maintenant «plus de 300 étudiants, dont près des deux tiers sont de l’Ontario», souligne-t-on.

«Ce chiffre reflète la croissance continue de l’Université et l’attractivité notamment du baccalauréat en Éducation qui enregistre cette année une nouvelle cohorte de près d’une centaine d’étudiants.»

Succès du Bac en Éducation

La première cohorte des étudiants du baccalauréat en Éducation achèvera son programme cet automne avec un dernier stage en salle de classe à l’élémentaire. «Elles et ils seront prêts à enseigner dès janvier et déjà plusieurs détiennent des offres d’emploi en main tant elles et ils sont attendus par les conseils scolaires toujours aux prises avec une pénurie de personnel enseignant.»

On rapporte que l’Université envisage d’élargir son baccalauréat en Éducation pour inclure une formation permettant d’enseigner aux paliers intermédiaire et secondaire des écoles de langue française.