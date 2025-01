Le badge numérique fait son entrée à l’UOF

De plus, ce document virtuel offre aux employeurs, privés comme gouvernementaux, la possibilité de reconnaître des compétences souvent mal mises en avant, comme l’explique Anne-Laure Bouet, coformatrice de la série d’ateliers relative à la prise de parole en public dispensée à l’UOF.

«Le badge numérique aide à la visibilité des compétences acquises et du processus d’acquisition, il a une valeur particulièrement forte dans le réseau professionnel, les employeurs, les entreprises, les associations, etc. Il est très utile pour renforcer un profil LinkedIn ou un CV, par exemple. Tous ces éléments sont vérifiables instantanément et en plusieurs langues.»

Et selon son acolyte Tania Ros, coanimatrice de la série d’ateliers sur la prise de parole, «les badges démontrent une volonté d’apprendre en continu et une expertise dans des domaines pointus. C’est un atout concurrentiel indéniable. Qui plus est, ils sont faciles à partager et permettent aux recruteurs de vérifier leur authenticité et de valider les compétences.»

En effet, à l’instar de ceux délivrés par l’Université de Montréal, les badges de l’UOF mentionnent le contenu de la formation, les compétences acquises, les modes d’évaluation ainsi que l’institution émettrice.

Infalsifiables

Et que les faussaires 2.0 passent leur chemin, car le badge numérique est réputé être impossible à falsifier. Les informations qui s’y trouvent sont sécurisées, notamment par la technologie de la blockchain qui garantit son authenticité.