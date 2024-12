Danielle Vadius, meilleure oratrice du cours «parler en public» de l’UOF

Trois candidats, trois juges

Les trois candidats ont suivi l’une des nombreuses formations de l’UOF relative au développement personnel et à la prise de parole en public.

Ces apprenants disposaient d’une douzaine de minutes pour entretenir l’auditoire d’un sujet de leur choix, pouvant s’aider de quelques notes, de diapositives ou encore de musique.

Les trois membres du jury qui ont scruté les moindres mots et gestes des candidats étaient François Bergeron, rédacteur en chef de l-express.ca, Jean-Luc Bernard, vice-recteur par intérim recrutement, marketing et partenariats à l’UOF, et la professeure Isabelle Dostaler, spécialiste de la gestion et nouvelle vice-rectrice aux études et à la recherche à l’UOF.

Jury et formatrices unanimes

La qualité de la présentation de l’apprenante Danielle Vadius – qui n’est autre que la directrice de la formation sur mesure et du développement des affaires au sein de l’UOF – était un brin au-dessus des autres, comme l’explique Isabelle Dostaler à l-express.ca.

«Ce qui a fait la différence, c’est vraiment le degré d’assurance qu’elle a montré. D’entrée de jeu, elle a instauré un contact avec le public. La structure aussi était propre, elle nous a amené d’un point A à un point Z à travers la présentation d’une manière très fluide, ce qui était moins présent chez les autres. Tous les membres du jury ont trouvé qu’elle sortait du lot.»