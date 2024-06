L’Université de l’Ontario français accueille une Chaire de recherche UNESCO

Trois autres professeurs se joignent à l’encadrement de ce programme: Guillermo Candiz, du pôle d’études et de recherche en Pluralité humaine de l’UOF et responsable de la région Amérique du Nord; Delphine Prunier, à l’Université Nationale du Mexique, chargée de la région de l’Amérique latine; et Ferdinand Muhigirwa, recteur de l’Université Loyola du Congo, responsable de la région de l’Afrique centrale.

«Cette Chaire UNESCO permet de repenser ces mouvements migratoires dans une perspective plus globale, car ils sont planétaires», précise Paulin Mulatris.

«Notre objectif est de comprendre l’impact de ces migrations, tant dans un rapport Nord-Sud que Sud-Sud, en réalisant des travaux de recherche, avec l’aide de la cartographie par exemple.»

Si cette collaboration interuniversitaire a été pensée, c’est avant tout pour échanger sur les différentes politiques migratoires mises en place, «afin de les comparer et voir si elles peuvent s’appliquer sur d’autres territoires».

Recherche universitaire et politiques publiques

Cette nouvelle Chaire UNESCO explore les phénomènes migratoires à travers six angles différents, incluant les questions de «l’inclusion communautaire, de l’éducation interculturelle ou encore de la sécurité et des droits».