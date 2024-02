Le Collège Boréal adhère aux Objectifs de développement durable des Nations Unies

Le Collège Boréal entend mettre en oeuvre les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Un plan d’action déposé par la haute direction du Collège a également été approuvé par les membres du conseil d’administration le 1er février.

Les 17 ODD «rejoignant les valeurs du Collège Boréal que sont l’engagement, l’excellence, l’humanisme, l’intégrité et le respect»:

Pas de pauvreté Faim «zéro» Bonne santé et bien-être Éducation de qualité Égalité entre les sexes Eau propre et assainissement Énergie propre et d’un coût abordable Travail décent et croissance économique Industrie, innovation et infrastructure Inégalités réduites Villes et communautés durables Consommation et production responsables Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques Vie aquatique Vie terrestre Paix, justice et institutions efficaces Partenariats pour la réalisation des objectifs

Une promesse

Ces objectifs, auxquels sera sensibilisé le personnel, seront insérés dans le Plan stratégique 2025-2030 du Collège. On cherchera ensuite à les rendre mesurables.

«Cette volonté forte du Collège Boréal à établir des actions concrètes en faveur du développement durable est avant tout une promesse envers notre communauté étudiante et les régions que nous servons», indique la présidente du conseil d’administration Linda Dugan.

L’établissement d’études postsecondaires francophone s’engage à assumer «sa responsabilité de former les générations futures dans le respect de valeurs essentielles à l’épanouissement de chacun et de chacune, pour une société plus juste, plus inclusive, et plus respectueuse de l’environnement».