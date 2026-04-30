L’UOF et CHOQ-FM veulent proposer une charte éthique sur l’IA

L’Université de l’Ontario français (UOF) et la Coopérative radiophonique de Toronto CHOQ-FM viennent de parapher une entente de collaboration ô combien ambitieuse. La finalité étant de proposer une charte éthique francophone autour de l’intelligence artificielle (IA) et des enjeux numériques, une charte qui ambitionne d’être applicable à tous les médias audios francophones du pays.

«Je suis convaincu qu’il y a un train à prendre, nommé IA, et que ceux qui embarquent et qui acceptent de se servir de ces technologies s’en sortiront. Ceux qui ne le prennent pas risquent de rester sur la touche», nous dit Guillaume Lorin, directeur général de CHOQ-FM.

C’est un constat qui semble animer le récent rapprochement entre le Médialab Cultures numériques de l’UOF et la radio communautaire.

Placée sous le thème de Relève et innovation, l’IA au cœur de la culture francophone, l’initiative consiste à ce que CHOQ-FM accueille des stagiaires de l’UOF afin de leur offrir des formations en production radio, numérique et outils IA.

Toutefois, derrière cette appellation évocatrice, se cache un chantier qui entend dépasser le simple cadre formateur et/ou expérimental, car il s’agit surtout de bâtir les fondations d’une réflexion durable s’agissant de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’univers audio francophone.