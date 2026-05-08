Une entente de collaboration entre l’UOF et l’Université d’Ottawa

Entente de Collaboration entre l'UOF et l'Université d'Ottawa.
Signature d'une entente de collaboration entre l'Université d'Ottawa et l'UOF. Crédit: Soufiane Chakkouche.
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Publié 08/05/2026 par Soufiane Chakkouche

En ce jeudi 7 mai, l’Université de l’Ontario français (UOF) et l’Université d’Ottawa ont signé dans les locaux de la première une entente de collaboration s’étalant sur trois ans. «Une première date en quelque sorte», puisqu’on s’y est mis d’accord sur le principe, mais pas encore sur les détails.

Développer des programmes conjoints de formations, permettre la mobilité étudiante, élargir les capacités de recherche, et tout cela en français. Tels sont, grosso modo, les gros axes de cette entente aux allures d’un premier rapprochement.

Une entente parapluie

Grosso modo, car il ne s’agit pour le moment que d’une entente d’intention de collaboration, comme l’explique à l-express.ca le recteur de l’UOF Normand Labrie.

«Pour l’instant, il s’agit d’une entente parapluie qui veut affirmer notre volonté commune de travailler ensemble afin de développer des projets conjoints dans le domaine de la formation et éventuellement dans le domaine de la recherche.»

Toutefois, des axes de réflexions concernant des domaines prédéfinis sont d’ores et déjà engagées, à en croire Marie-Eve Sylvestre, rectrice de l’Université d’Ottawa.

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«On a identifié des secteurs clés où il y a des besoins criants en matière de formation, c’est-à-dire l’Éducation, le Droit et l’Administration des affaires, parce que ce sont des secteurs en pénurie dans lesquels on a de grands besoins de professionnels formés en français.»

Entente de collaboration entre l'UOF et l'Université de Toronto.
Poignée de main entre Marie-Eve Sylvestre et Normand Labrie pour sceller symboliquement l’entente. .

Développer l’offre de la formation en français en Ontario

Si les détails de l’entente restent à définir dans l’avenir, l’objectif, lui, est on ne peut plus clair: augmenter l’offre de la formation en français dans la province.

«On unit deux institutions clés pour la francophonie en milieu minoritaire, et ce dans l’objectif de créer davantage d’opportunité de formation en français en Ontario au bénéfice de nos communautés», souligne Marie-Eve Sylvestre.

Même son de cloche du côté de Normand Labrie. «L’Université d’Ottawa est une université bilingue. Nous, nous sommes une université de langue française. Alors cette collaboration se concentre sur les programmes offerts en français et sur l’aspect francophone.»

Passerelle pour les étudiants

Par ailleurs, cette entente vise également à faciliter la mobilité étudiante entre les deux universités, surtout dans le sens de l’UOF vers l’Université d’Ottawa.

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«On imagine dans cette entente qu’on pourrait avoir des étudiants à Toronto qui commencent le programme du premier cycle et, s’il y a une spécialisation qu’on n’offre pas ici, qu’ils puissent finir leur spécialisation à Ottawa pour la 4e année, par exemple», confirme le recteur de l’UOF.

Cérémonie de signature d'entente entre l'UOF et l'Université d'Ottawa.
Plusieurs responsables des deux universités ont assisté à la cérémonie de signature.

L’un des programmes que pourraient suivre les étudiants de l’UOF à l’Université d’Ottawa est celui du Common law, un programme prisé qui exige, néanmoins, de bonnes notes pour y accéder.

«Dans le cadre du programme de formation en Droit, les étudiants pourraient débuter un premier bac ou une première formation ici à l’UOF, puis suivre possiblement le programme de Common law en français offert chez nous. On a ces ententes depuis plusieurs années avec d’autres villes à travers le Canada, notamment avec Régina et Calgary», étaye Marie-Eve Sylvestre.

Dynamiser l’innovation en français

De plus, ce partenariat ambitionne aussi de stimuler l’innovation et la recherche francophone dans la province. En effet, à travers ce protocole d’entente, les deux universités s’engagent à travailler la main dans la main pour renforcer le secteur de la recherche en français, surtout s’agissant des domaines du Droit, de la Gestion et de l’Éducation.

«Il y a une disposition dans l’entente qui prévoit l’exploration d’opportunités du côté de la recherche, sachant que l’Université d’Ottawa est une grande université de recherches. Via ce lien avec l’UOF, des collaborations au niveau de la recherche pourront se développer», précise Marie-Eve Sylvestre.

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Cependant, cette première entente est d’une durée de trois ans seulement. Les deux rectorats pensent la prolonger à son échéance à condition toutefois que des résultats concrets soient au rendez-vous.

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