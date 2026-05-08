Une entente de collaboration entre l’UOF et l’Université d’Ottawa

En ce jeudi 7 mai, l’Université de l’Ontario français (UOF) et l’Université d’Ottawa ont signé dans les locaux de la première une entente de collaboration s’étalant sur trois ans. «Une première date en quelque sorte», puisqu’on s’y est mis d’accord sur le principe, mais pas encore sur les détails.

Développer des programmes conjoints de formations, permettre la mobilité étudiante, élargir les capacités de recherche, et tout cela en français. Tels sont, grosso modo, les gros axes de cette entente aux allures d’un premier rapprochement.

Une entente parapluie

Grosso modo, car il ne s’agit pour le moment que d’une entente d’intention de collaboration, comme l’explique à l-express.ca le recteur de l’UOF Normand Labrie.

«Pour l’instant, il s’agit d’une entente parapluie qui veut affirmer notre volonté commune de travailler ensemble afin de développer des projets conjoints dans le domaine de la formation et éventuellement dans le domaine de la recherche.»

Toutefois, des axes de réflexions concernant des domaines prédéfinis sont d’ores et déjà engagées, à en croire Marie-Eve Sylvestre, rectrice de l’Université d’Ottawa.