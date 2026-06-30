Paule Véronique: le leadership franco-ontarien au diapason des Amériques

Fraîchement revenue du Forum sur le leadership et l’engagement citoyen, organisé à Montréal du 15 au 19 juin par le Centre de la francophonie des Amériques, Paule Véronique Fouda Mengue insuffle un vent de fraîcheur et d’ambition sur la scène étudiante torontoise.

«Je ne savais pas que j’allais vraiment réaliser à quel point cette francophonie est belle en dehors de la francophonie franco-ontarienne que je connaissais déjà», confie-t-elle à l-express.ca, encore habitée par l’effervescence de l’événement.

Cette étudiante en Communication et Médias à l’Université de l’Ontario français, également chroniqueuse à ONFR (TFO), a remporté le prix Jeune leader étudiante au récent gala RelèveON du Club canadien de Toronto. Elle est déterminée à faire de la communication un levier d’action pour la francophonie minoritaire.

Invitée à participer à la toute nouvelle mouture du prestigieux Forum des Amériques, elle y a partagé le quotidien d’une quarantaine de jeunes leaders venus des quatre coins du continent. Une immersion qui a profondément bouleversé ses perspectives.