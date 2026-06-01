L’UOF et Viamonde partenaires pour renforcer la relève enseignante

L’Université de l’Ontario français (UOF) continue d’enfiler les partenariats avec les conseils scolaires de langue française de l’Ontario.

Récemment, c’est avec le Conseil scolaire Viamonde qu’a été signé un partenariat dont l’objectif est de rapprocher davantage le milieu universitaire du terrain scolaire afin de soutenir la formation et le développement de la relève enseignante francophone.

L’enseignement au primaire et au secondaire est le principal débouché de la majorité des étudiants de l’UOF. Les programmes d’études de l’UOF sont aussi axés sur la gestion, les communications, la santé mentale, la justice sociale et l’écologie.

Pour les étudiants…

L’entente prévoit notamment le placement de stagiaires du baccalauréat en Éducation de l’UOF au sein des écoles de Viamonde, le développement de formations professionnelles continues adaptées aux réalités du personnel éducatif ainsi que la mise en œuvre de projets de recherche-action en éducation.

Les deux partenaires souhaitent également favoriser l’émergence de pratiques pédagogiques innovantes, renforcer les échanges d’expertises et créer davantage d’occasions de réseautage et de recrutement au bénéfice des futurs enseignants francophones.