L’UOF et Viamonde partenaires pour renforcer la relève enseignante

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Le directeur de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde, Sébastien Fontaine, avec la vice-rectrice Isabelle Dostaler et le recteur Normand Labrie de l'UOF. Photo: courtoisie
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Publié 01/06/2026 par l-express.ca

L’Université de l’Ontario français (UOF) continue d’enfiler les partenariats avec les conseils scolaires de langue française de l’Ontario.

Récemment, c’est avec le Conseil scolaire Viamonde qu’a été signé un partenariat dont l’objectif est de rapprocher davantage le milieu universitaire du terrain scolaire afin de soutenir la formation et le développement de la relève enseignante francophone.

L’enseignement au primaire et au secondaire est le principal débouché de la majorité des étudiants de l’UOF. Les programmes d’études de l’UOF sont aussi axés sur la gestion, les communications, la santé mentale, la justice sociale et l’écologie.

Pour les étudiants…

L’entente prévoit notamment le placement de stagiaires du baccalauréat en Éducation de l’UOF au sein des écoles de Viamonde, le développement de formations professionnelles continues adaptées aux réalités du personnel éducatif ainsi que la mise en œuvre de projets de recherche-action en éducation.

Les deux partenaires souhaitent également favoriser l’émergence de pratiques pédagogiques innovantes, renforcer les échanges d’expertises et créer davantage d’occasions de réseautage et de recrutement au bénéfice des futurs enseignants francophones.

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… et pour les enseignants

L’entente permettra aussi le développement d’ateliers, de formations spécialisées, de micro-certificats et de qualifications additionnelles destinées au personnel éducatif du Conseil scolaire Viamonde, incluant les enseignants, les conseillers pédagogiques ainsi que les équipes de direction et de surintendance.

On favorisera également la contribution de membres du personnel éducatif de Viamonde aux activités de formation et d’accompagnement de l’UOF.

Le Conseil scolaire Viamonde, laïque, accueille près de 13 500 élèves dans ses écoles élémentaires et secondaires de Toronto et de toute la péninsule du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.

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